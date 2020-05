STRUTTURA GIALLO BLU: OK IN GIUNTA PER L’AFFIDAMENTO

E’ stata approvata ieri la Delibera di Giunta Comunale per l’affidamento in comodato d’uso gratuito della struttura in C.da Madonna Dattoli e dell’area di pertinenza con destinazione a struttura sociale.

L’immobile, della superficie complessiva di tutti i piani pari a 825,68 mq e un’ampia area a verde circostante, è in stato di abbandono da anni e, per essere adibita a finalità di utilità sociale e sanitaria, deve essere oggetto di interventi di ristrutturazione.

Il periodo di concessione può estendersi sino a 30 anni, previo espletamento di procedura a evidenza pubblica, al fine di acquisire la migliore proposta di programmazione da svolgere all’interno della struttura, ad oggi purtroppo abbandonata a se stessa e priva di qualsiasi utilità sociale.

<<L’obiettivo è adibire la cosiddetta “struttura giallo-blu’’ a centro sociosanitario, socio-assistenziale o socio-educativo – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali Romana Lippolis – ciò, nell’ottica di valorizzazione e di utilizzo ottimale dei beni immobili di proprietà dell’Ente, adibendo gli stessi a strutture/centri che offrano servizi di sostegno sociale. Grazie, inoltre, alla presenza in quella zona di Casa Famiglia Montfort e Anffas, sarà possibile creare un autentico polo socio-assistenziale. Non posso che esprimere grande soddisfazione per l’approvazione di questa Delibera, che dà il via a un progetto ampio che sarà in grado di garantire molteplici servizi alla comunità e impiego. Un doveroso ringraziamento va alla Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali Maria Carmela Curci>>.