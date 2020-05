Pisticci: lavori di ripristino del canale e della viabilità

Sono in corso i lavori di ripristino del canale e della viabilità della strada di collegamento tra contrada Coppo e la SS 407 Basentana. Si tratta di uno dei 30 interventi previsti per il ripristino dei danni causati dalle forti piogge dello scorso autunno alla viabilità rurale e cittadina del nostro territorio.Nelle prossime settimane prenderanno il via altri cantieri che interesseranno sia la viabilità del territorio che le strutture scolastiche. L’emergenza Covid non ha fermato l’azione amministrativa, che prosegue costantemente per migliorare la nostra città, portando a termine i numerosi progetti avviati in questi anni di amministrazione. Lo comunica il sindaco Viviana Verri qui, in un videomessaggio

