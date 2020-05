L’Orchestra della Magna Grecia: dolore per la scomparsa di Ezio Bosso

Con la scomparsa di Ezio Bosso, noi tutti, non solo come addetti ai lavori, da oggi ci sentiamo più poveri. Immenso musicista, per chiunque avesse avuto l’onore di incontrarlo, era stato di grande insegnamento come uomo e come artista.

Con l’Orchestra fummo lieti di ospitarlo, accompagnarlo ed emozionarci in un concerto-evento nell’agosto del 2016 nella cornice della Cava del Sole a Matera all’interno del “Festival Duni”.

L’ICO Magna Grecia, commossa, si unisce al dolore di quanti lo amarono.