CEFOLA – Decreto Rilancio e riavvio trasporto regionale Basilicata: bene primi interventi per il trasposto, ora avanti per vera ripartenza settore.

“Esprimiamo apprezzamento per i contenuti del DL Rilancio, appena approvato dal Consiglio dei Ministri, inerenti il settore del trasporto, che, dalle bozze in nostro possesso e dalle dichiarazioni rese pubbliche, fanno presumere che molte delle istanze che abbiamo presentato al Governo negli ultimi mesi avrebbero trovato positivo accoglimento”. A dichiararlo il Segretario Generale, Antonio Cefola, della Uiltrasporti.

“Pur attendendo di leggere l’intero decreto bollinato riguardo tutto il settore dei trasporti – precisa Cefgola – intanto apprezziamo l’accoglimento di quanto chiedevamo da tempo per la ripresa strutturale di tutto il settore del trasporto”

“Nel complesso, gli interventi contenuti nel DL forniscono una prima risposta alle esigenze dei lavoratori e delle imprese italiane del settore, le cui attività già in una situazione di pesante crisi, sono state azzerate dagli effetti Covid19. Certo essi non sono esaustivi, ma costituiscono un apprezzabile passo avanti nella direzione giusta.

“Più nello specifico è coerente il rifinanziamento di 250 mln di Euro per i Fondi FS e TPL e la quota di 2.740.000 di Euro per il finanziamento per la copertura di tutti i Fondi per il periodo dal 23 febbraio al 31 ottobre. Importante anche il rifinanziamento della Cassa Integrazione in Deroga che passa a gestione INPS per ridurre i tempi di erogazione”

“Accogliamo positivamente anche una prima risposta riguardo la grave situazione dei lavoratori stagionali e a tempo determinato, ancora oggetto di verifiche, fermo restando che già ci stiamo attivando per far allargare la copertura anche a quei lavoratori che hanno terminato il rapporto di lavoro dopo il 31 gennaio 2020.”

“ Ottimo anche il programma di intervento finalizzato al potenziamento con caratteristiche Alta Velocità/Alta Capacità della Linea FS Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia per ridurre i tempi di percorrenza, per permettere la circolazione di treni più performanti e per elevare la capacità dell’infrastruttura al fine di poter garantire un’offerta quantitativamente più alta”

“Il lavoro sinora svolto da CGIL-CISL-UIL e FILT-FIT-UILTAPORTI insieme al Governo ha portato risultati importanti, ma ora è necessario che non perdano efficacia, proseguendo subito il confronto per affrontare i temi ancora in attesa di risposte, tra i quali l’estensione delle tutele ai lavoratori stagionali, la velocizzazione di emissione dei decreti di Cigs, l’individuazione di soluzioni industriali per le molte imprese in crisi. La direzione intrapresa è quella giusta ora si proceda senza indugio e senza tentennamenti”.

Con clima più disteso si è tenuta, giovedi 14 maggio, la riunione tra Segreterie Regionali Sindacali Confederali e di settore dei Trasporti con l’Assessore al ramo, Merra, il Co.tr.AB. e le Province di Potenza e Matera.

Sono stati affrontati tutti i punti che potrebbero creare criticità nella ripartenza del servizio di Trasporto con l’avvio delle attività lavorative a pieno regime in tutte le aree industriali della Regione con attenzione particolare a quella di S. Nicola di Melfi.

E’ stato garantito che sarà attivato il programma di trasporto del 2018 (periodo con massima frequentazione dei lavoratori) che sarà supportato da intensificazioni che saranno necessarie in base al numero di utenza con il massimo rispetto dei livelli di sicurezza previsti dagli allegati 8 e 9 del DPCM del 26 Aprile 2020.

Le Segreterie regionali FILT-FIT-UILTRASPORTI hanno chiesto che siano garantite tutte le Linee aggiuntive con particolare riferimento alla Pisticci-Ferrandina-Viggiano, Potenza.Viggiano, Avigliano-FCA. La Regione e il Co.tr.A.B. si sono impegnati di trovare soluzioni immediate per riattivare le line aggiuntive.

E’ stato richiesto che siano rese note le frequentazioni del 2018 per verificare se il programma di trasporto che si attiverà dal 21 maggio p.v. corrisponderà alle reali esigenze di mobilità.

Inoltre è stato chiesto di mettere in atto un Piano di Comunicazione/Informazione da divulgare ai lavoratori del settore e all’utenza in cui vengono riportate precise linee guida per la messa in sucurezza da eventuale contagio e la costituzione di unComitato Sicurezza Covid.19 per monitorare il rispetto del DPCM del 26 maggio 2020.

Le parti si riuniranno Lunedi 18 maggio per una verifica puntuale.