Castellaneta, torna il mercato in nuove aree con varchi, guanti e mascherine

—

Riparte il mercato settimanale di Castellaneta, ma solo con i banchi

alimentari. Da mercoledì 20 maggio torna in via sperimentale nelle

piazze Caduti del Lavoro (via delle Spinelle incrocio via Aldo Moro) ed

Europa Unita (via delle Spinelle zona stadio), le due aree che l’ufficio

Suap e la Polizia Locale hanno individuato come nuove aree mercatali,

per garantire sia l’accesso accessi tramite varchi, e assicurare spazi

sufficientemente larghi per il montaggio degli stands.

La decisione è il frutto della decisione del Sindaco Giovanni Gugliotti,

diffusa con ordinanza n. 53 del 15 maggio 2020, che dispone in via

sperimentale le nuove modalità del mercato settimanale, limitatamente ai

titolari di banchi generi alimentari circa una cinquantina), e consente

la vendita di frutta secca nelle giornate di sabato e domenica, ai due

titolari di posteggi autorizzati in piazza Umberto I e in piazza Vittime

del Crollo del 7 Febbraio 1985.

In piazza Caduti del Lavoro sarà possibile acquistare i prodotti della

terra, come frutta e verdura, piante, semi, fiori e frutta secca. In

zona stadio, invece, spazio ai banchi degli insaccati, formaggi, carne e

pesce. Ai varchi di accesso, la Polizia Locale consentirà l’ingresso a

una persona per nucleo familiare (salvo chi porta con sé dei minori),

munita di mascherina e guanti. All’interno dell’area si dovrà rispettare

la distanza di almeno 1,5 metri tra le persone e il divieto di

assembramenti. Il numero massimo di accessi è di due persone per ogni

banco.

Disposti anche alcuni obblighi per gli ambulanti, come il distanziamento

di due metri tra i banchi, l’utilizzo di guanti e mascherine, oltre che

la messa a disposizione alla clientela di gel igienizzante per la

sanificazione delle mani e guanti monouso.

Ai clienti si consiglia di preparare in anticipo una lista della spesa

per evitare percorsi dispersivi all’interno del mercato; non è inoltre

consentito sostare o intrattenersi una volta effettuati gli acquisti, in

modo da consentire l’ingresso di altri clienti. Sono da osservare le

consuete norme igieniche sanitarie indispensabili per la prevenzione del

contagio e lavarsi accuratamente le mani non appena arrivati a casa.

«Dopo le restrizioni della fase 1, registriamo un ulteriore passo nella

direzione di una riconquista della quotidianità, pur con nuove abitudini

con le quali dobbiamo imparare a convivere – commenta il Sindaco

Giovanni Gugliotti – per tutelare la salute della nostra comunità, senza

abbassare la guardia. Il ritorno al mercato settimanale, seppure

limitato al momento ai soli generi alimentari e disposto in nuove

location, avverrà in via sperimentale e valuteremo già dopo mercoledì se

saranno necessari aggiustamenti e come intervenire, consapevoli che

certe procedure come distanze, l’uso di guanti e mascherine, entreranno

a far parte della nuova routine quotidiana».