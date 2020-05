POLICORO (MT): FINISCE FUORI STRADA CON AUTO RUBATA, ARRESTATO DAI CARABINIERI

Il silenzio della notte tra il 10 e l’11 maggio scorso, accentuato dall’assenza di traffico per le vigenti restrizione di movimento, è stato bruscamente interrotto dal frastuono di un’autovettura in folle fuga nel centro di Policoro. Si trattava di una Fiat Panda appena rubata da due malviventi che a forte velocità si allontanavano dal luogo del misfatto, tentando di rendersi irreperibili, ma percorse poche centinaia di metri perdevano il controllo del veicolo in una curva di via Kennedy, impattando violentemente contro il marciapiede. Ed è stato in quel frangente, che sono stati raggiunti da una pattuglia di Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Policoro, allertata da altri cittadini del posto, che li ha sorpresi mentre provavano a rimettere in moto la vettura, senza riuscirci. I due uomini, allora, hanno provato a darsi alla fuga a piedi, ma uno di loro, già noto agli operanti per aver commesso altri analoghi reati, è stato riconosciuto dai militari. Così, al termine delle ricerche, l’uomo, 27enne di origini romene, è stato arrestato in flagranza del reato di furto e ristretto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari a disposizione dall’Autorità Giudiziaria materana. Il complice, al momento, è rimasto ignoto, mentre il veicolo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

