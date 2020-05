Fresh Mula Venerdì 15MAGGIO“HOOD”il nuovo singolo per Elektra Records Italia.

FRESH MULA

“HOOD”Un talento esplosivo e non convenzionale.

Freschezza, colore ed energia positiva sono le caratteristiche della sua musica e del suo stile.



IL ‘COOLKID’ DALL’ENERGIA ESPLOSIVA

da Venerdì 15 MAGGIO “HOOD” il nuovo singolo per

Elektra Records Italia.

Capelli ricci e aloe vera sono i suoi segni distintivi, ma quello che colpisce è la sua freschezza, una voce così “clean” che è capace di trasmettere energia e good vibes a chi lo ascolta.

Un talento non convenzionale ed esplosivo capace di unire colore, spensieratezza e stile. Portavoce del movimento Coolkidz, volto ad identificare un lifestyle basato sullo skate, sul divertimento e su precisi canoni che coinvolgono sia il mondo della musica che dell’abbigliamento.

Tutto questo è Fresh Mula, il giovanisismo ed esplosivo artista del roster MK3 che, dopo la firma con Elektra Records/ Warner Music Italy pubblicherà su tutte le piattaforme digitali venerdì 15 maggio il suo nuovo singolo “Hood”.

Classe 1998, Omar – in arte Fresh Mula – madre italiana e padre senegalese – scopre la sua vena musicale già all’età di 10 anni, grazie ai genitori e all’interesse per la Black Music e per gruppi che la rappresentano come i Jackson 5. Guidato da una forte determinazione nel volersi affermare come interprete di nuovi generi musicali, l’artista, dopo svariati singoli e video caricati in free download, esordisce su YouTube nel 2019 con il suo singolo “My God!” con il quale otterrà i primi apprezzamenti da un giovanissimo pubblico deciso a crescere insieme a lui.