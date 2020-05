Controllo del territorio e sicurezza per i cittadini – 1 denunciato a piede libero e 2 segnalati al Prefetto

La Questura di Matera controlla il territorio ponendo l’accento su quelle condotte illecite che, per quanto possano sembrare di poco momento, instillano un senso di insicurezza nei cittadini.

Nella giornata di ieri gli uomini delle volanti dell’UPG-SP, durante un posto di controllo, hanno fermato e identificato due soggetti che percorrevano le vie della città ad alta velocità, con una autovettura scura di grossa cilindrata. Le volanti prontamente intervenute, hanno proceduto a effettuare una meticolosa perquisizione sia personale che veicolare così da rinvenire della sostanza occultata sia sulla persona che nell’abitacolo. Nello specifico venivano ritrovati, grammi 0.80 di cocaina e grammi 1.4 di hashish.

L’operato della Squadra Volante, proseguiva a seguito di segnalazione pervenuta sul 113 che ha permesso di individuare un soggetto che danneggiava un lampione sito all’interno di Parco IV Novembre. La plafoniera era stata divelta ed erano stati lasciati in evidenza i cavi elettrici pericolosi per la collettività. L’individuo, poi accompagnato in Questura, veniva denunciato in stato di libertà.