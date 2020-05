15 Maggio – Giornata mondiale di sensibilizzazione per la Sclerosi Tuberosa

A causa dell’emergenza nazionale Covid-19, l’Associazione Sclerosi Tuberosa non può svolgere nessuna attività di raccolta fondi.

Nel mese di maggio in cui ricorre la Giornata mondiale di sensibilizzazione per la Sclerosi Tuberosa (15 maggio), solitamente realizza nelle piazze la raccolta fondi “Una Rosa per la Ricerca”, con la vendita solidale di piante di roselline.

Sin dalla sua nascita nel 1997, l’Associazione Sclerosi Tuberosa si è sempre dedicata al finanziamento della ricerca su questa rara malattia genetica che provoca tumori benigni multipli in diversi organi, tra cui sistema nervoso centrale, cuore, reni, polmoni, occhi, cute, e che è la principale causa genetica di epilessia e disabilità intellettive.

Per il 2020 si è impegnata per un totale di 40.000 euro a sostegno di tre progetti che puoi conoscere a questo link Progetti di ricerca AST 2020

… ma per mantenere viva la speranza nella ricerca di una cura ha bisogno del tuo aiuto!

Aiuta l’AST e riceverai la tua pianta di roselline virtuale.

Con una donazione a partire da 20 euro riceverai inoltre una poesia dedicata a te, scritta da uno dei nostri soci.

Dona adesso… perché “IL FUTURO E’ NELLE NOSTRE MANI”!

Link per donazione tramite Facebook: PARTECIPA ALLA RACCOLTA FONDI FACEBOOK E CONDIVIDI!

Se non hai Facebook, puoi donare da qui tramite PayPal: DONA ORA!

#AST4ever #UnaRosaPerLaRicercaAST #IlFuturoNelleNostreMani