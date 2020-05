Bardi su giornata internazionale della Croce Rossa

I volontari e gli operatori delle sezioni lucane e del comitato regionale della Croce Rossa Italiana presta il loro impegno conumanità al servizio dei più deboli. E’ per noi un apporto prezioso in questo particolare momento di necessità per le fasce più deboli della popolazione.

Ispirata ai valori della salvaguardia della vita delle persone e della solidarietà verso gli ultimi, l’azione della Croce Rossa Italiana rappresenta per tutti noi un esempio di altruismo.

E’ questo il messaggio del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa.

Per proseguire nel difficile cammino di convivenza col virus – aggiunge Bardi – sarà necessario concertare sempre più e sempre meglio tutte le azioni. Ilcoinvolgimento di molte sezioni lucane della Croce Rossa Italiana, insieme a tante altre associazioni di volontariato, nelle attività della Protezione Civile coordinate dalla Regione Basilicata – conclude Bardi -raccoglie la sfida dei nostri tempi. Una sfida che richiede qualificati e costantiinterventi di supporto e vicinanza alla popolazione”.