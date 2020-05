Trasporto pubblico urbano a Matera, nuovo piano di esercizio in vigore da oggi

LINEA 1 Inizio servizio: ore 7:15 da Via La MartellaPartenza 1^ corsa: ore 7:20 da Via Fermi Partenza ultima corsa: ore 19:20 da Via FermiTermine corsa: ore 19:50 in Piazza S. AgneseFine servizio: ore 20:05 in Via La Martella

LINEA 2 Inizio servizio: ore 7:45 da Via La MartellaPartenza 1^ corsa: ore 7:50 da Via Fermi Partenza ultima corsa: ore 19:50 da Via FermiTermine corsa: ore 20:20 in Piazza S. AgneseFine servizio: ore 20:35 in Via La Martella

LINEA 3 Inizio servizio: ore 7:25 da Via 1° maggioPartenza 1^ corsa: ore 7:30 da Via Sinni Partenza ultima corsa: ore 19:30 da Via SinniTermine corsa: ore 20:20 in Via SinniFine servizio: ore 20:25 in Via delle Arti

LINEA 4 Inizio servizio: ore 7:00 da Via La MartellaPartenza 1^ corsa: ore 7:04 da Via Sinni Part. ultima corsa: ore 19:40 da Viale della QuerciaTermine corsa: ore 20:04 in Via SinniFine servizio: ore 20:10 in Via delle Arti

LINEA 5 Inizio servizio: ore 8:00 da Via La MartellaPartenza 1^ corsa: ore 8:06 da Via Dante Part. ultima corsa: ore 13:25 da Via Fosse ArdeatineTermine corsa: ore 13:50 CimiteroFine servizio: ore 13:55 in Via La Martella

LINEA 6/A Inizio servizio: ore 7:05 da Via 1° maggioPart. 1^ corsa: ore 7:15 da Via dei Messapi Partenza ultima corsa: ore 19:15 da Via dei MessapiTermine corsa: ore 20:05 in Via dei MessapiFine servizio: ore 20:10 in Via delle Arti

LINEA 6/B Inizio servizio: ore 7:00 da Via La MartellaPartenza 1^ corsa: ore 7:15 da Via dei Pesci Partenza ultima corsa: ore 19:15 da Via dei PesciTermine corsa: ore 20:05 in Via dei PesciFine servizio: ore 20:20 in Via La Martella

LINEA 7/1 Inizio servizio: ore 7:00 da Via La MartellaPart. 1^ corsa: ore 7:10 da P.zza Matteotti Partenza ultima corsa: ore 20:00 da P.zza MatteottiTermine corsa: ore 20:45 in Piazza MatteottiFine servizio: ore 20:50 in Via La Martella

LINEA 7/2 Inizio servizio: ore 9:20 da Via La MartellaPart. 1^ corsa: ore 9:30 da P.zza Matteotti Partenza ultima corsa: ore 18:30 da P.zza MatteottiTermine corsa: ore 19:15 in Piazza MatteottiFine servizio: ore 19:20 in Via La Martella

LINEA 8 Inizio servizio: ore 7:10 da Via La MartellaPartenza 1^ corsa: ore 7:15 da Via Fermi Partenza ultima corsa: ore 19:50 da Piazza S. AgneseTermine corsa: ore 20:15 in Via FermiFine servizio: ore 20:20 in Via La Martella

LINEA 9 Inizio servizio: ore 7:30 da Via La MartellaPartenza 1^ corsa: ore 7:35 da Via Nazionale Part. ultima corsa: ore 19:20 da Via della QuerciaTermine corsa: ore 19:50 in Via SturzoFine servizio: ore 20:00 in Via La Martella

LINEA 10 Inizio servizio: ore 7:00 da Via ArtigianatoPart. 1^ corsa: ore 7:00 da Via 1° maggio Partenza ultima corsa: ore 19:35 da P.zza MatteottiTermine corsa: ore 20:00 in Via delle ArtiFine servizio: ore 20:00 in Via delle Arti

LINEA 11 TEMPORANEAMENTE SOSPESA

LINEA 12 TEMPORANEAMENTE SOSPESA

LINEA 13 Inizio servizio: ore 7:25 da Via La MartellaPart. 1^ corsa: ore 7:35 da P.zza Matteotti Partenza ultima corsa: ore 19:35 da P.zza MatteottiTermine corsa: ore 19:55 in Piazza MatteottiFine servizio: ore 20:00 in Via La Martella

LINEA 14/1 Inizio servizio: ore 7:10 da Via delle ArtiPartenza 1^ corsa: ore 7:20 da Via Arno Partenza ultima corsa: ore 20:10 da P.zza MatteottiTermine corsa: ore 20:55 in Piazza MatteottiFine servizio: ore 21:00 in Via La Martella

LINEA 14/2 Inizio servizio: ore 8:00 da Via delle ArtiPart. 1^ corsa: ore 8:10 da Piazza Monti Sab. Partenza ultima corsa: ore 20:10 da Pzza Monti Sab.Termine corsa: ore 20:35 in Piazza MatteottiFine servizio: ore 20:40 in Via La Martella

LINEA 15 Corse alle ore 6:40 – 8:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 19:00

LINEA 14/B TEMPORANEAMENTE SOSPESA

LINEA SASSI TEMPORANEAMENTE SOSPESA

LINEA CAVA DEL SOLE TEMPORANEAMENTE SOSPESA