JOEY ‘Dovrai’ feat. Achille Lauro disco novità da venerdì 8 maggio su Radio Laser “Il suono della tua città”.

E’ USCITO IL SINGOLO ‘DOVRAI’ CON LA SPECIALE COLLABORAZIONE DI ACHILLE LAURO

“Un inno contro l’inadeguatezza”



Joey, appena approdata nel roster MK3, dopo un percorso che la vede realizzare diversi singoli e calcare importanti palchi tra cui quello di X Factor firma con Elektra Records/Warner Music Italy. Joey è un’artista versatile e poliedrica che unisce nella sua musica arte e suoni in grado di creare qualcosa di unico e originale e il nuovo singolo “Dovrai”, uscito Venerdì 1 maggio, rispecchia un’ulteriore evoluzione nel suo cammino artistico dopo i brani “Non vi sopporto” e “La Rockstar”.

“Dovrai”, inoltre vede la speciale collaborazione di Achille Lauro. Il brano dalle sonorità alternative rock che accompagnate dalla splendida voce di Joey si fa portatore di un importante messaggio. “Dovrai è un brano che ho scritto pensando a me a quindici anni, a me e a tutti quei ragazzi che sentono di provenire da un altro pianeta e che avrebbero bisogno di sapere che non sono né i primi né gli ultimi a sentirsi inadeguati e a finire in situazioni complicate. Vorrei trasmettere loro che potranno contare solamente su sé stessi, senza perdere tempo a cercare la salvezza negli altri. Ho aggiunto dei dettagli che solo chi ha vissuto certe situazioni può capire a pieno. Lauro ha colto immediatamente il messaggio, mi ha colpito il fatto che non abbia voluto stravolgere il testo eabbia partecipato al brano con estrema delicatezza; è un pezzo molto intimo e come tale è stato trattato, ma la sua voce era indispensabile. Questo è un brano che deve unire e non dividere. È un brano di aggregazione, di tutti.”

