Gravina in Puglia: Riapre al pubblico lo sportello tributi di piazza Notar Domenico

Ripristinato il ricevimento mattutino nelle giornate di Lunedì, Martedì e Giovedì

Si potrà accedere solo previa prenotazione telefonica e rispetto delle norme di cautela

Riapre al pubblico, seppur in maniera ancora parziale, lo sportello tributi di piazza Notar Domenico, nei pressi delle Quattro Fontane.

Lo rende noto l’assessore delegato, Paolo Calculli, confermando che d’intesa con la “Andreani Tributi”, società di gestione dei tributi comunali, si è deciso di programmare una ripresa graduale delle attività di front office, sin qui espletate esclusivamente via mail o telefonicamente, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Da Giovedì 7 Maggio, invece, i primi passi del ritorno alla normalità. In particolare, lo sportello sarà aperto ai cittadini nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì, dalle 9 alle 13. Avvertenze: l’accesso sarà consentito solo previa prenotazione telefonica (contattando il numero 080 8853001) e con l’osservanza delle norme in tema di prevenzione del contagio da Covid 19, ovvero rispetto della distanza interpersonale ed obbligo di indossare guanti e mascherina.