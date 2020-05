A TE AMATA “DONZELLA”

CHE SEI IMMORTALATA COME “PACCHIANELLA”

=================^^^000^^^================

1 – Sogni vaganti,

brama di realizzare,

squarci in mente di viventi

ricordi,

poderosi, inneggianti

alla stupenda, radiosa

“C R E A T U R A “

or anni ideata e inventata!

2 – Nacque una Stella,

vibrò, risuonò, beata,

dolce e soave “Pacchianella”

armoniosa, melodiosa “Beltà”

del Popolo invaghito!

3 – Meteora abbagliante,

inebriante tra la Gente,

osannata, acclamata nel

suo continuo germogliare!

4 – Orgoglio e simbolo

degli estasiati Concittadini,

della sua “storica Pisticci”,

testimone, al par di Menestrelli,

delle immortali vestigia

della Memoria Popolare!

5 – Sirena incantevole,

splendida “Donzella”

danzando e cantando

hai ammaliato

Gente plaudente!

%

6 – Come Cometa fiammante

indirizzi all’amore per le ancestrali

“Tradizioni Popolari”

divenendo in tal guisa

“Biblioteca vivente”

del Canto degli Avi!

7 – Hai esaltato i Tuoi

“Sudditi” Cantori

ovunque girovagando

adornata dal tuo splendido Abito

bellissimo, variegato, unico!

8 – Attrai e commuovi,

coinvolgi ed entusiasmi,

infervori e giganteggi!

Il tuo volteggiare,

il tuo radioso viso,

la tua ugola d’oro,

il tuo ballare svolazzando

rapiscono con “rapaci fauci”

il giubilo e l’osanna del

tuo amato Pubblico!

9 – Sei la mia “adorata Donna”,

sono il tuo “Padre putativo”!

Ti ho visto nascere, sei cresciuta

al cospetto dei miei estasiati occhi!

Sei divenuta “Signora come Opera d’arte”

desiderata, celebrata, lodata!

10- Sei nel firmamento

dei grandi Artisti folklorici,

doni beatitudine al cor di chi

ti osserva e ti applaude

e tu gioiosa e con splendido sorriso,

canti e danzi!

Una Storia senza fine, senza tempo!

%

11 – La tua eclatante celebrità

non si offuscherà!

Saprai ancora “ossessionarci”,

sarai ancora gaudio suadente,

saprai ancora commuoverci

ed inconsapevolmente

sarai ancora “la mia Ninfa ispiratrice”,

sino al termine della mia veneranda età!

12 – Ti adulerò finchè potrò,

ti esalterò finchè avrò respiro!

Non obliarmi, non allontanarmi!

Vivo i miei dì, con i miei Cari con

infinito amore,

consumo anche ore infinite

a decantare la tua inimmaginabile

STORIA!

13 – Angustiati viviamo il terrore

di questo tenebroso tempo!

L’ignobile “morbo” ti ha fermata

e tu scalpiti “dolce sogno” della

“Nostra esistenza artistica”

14 – I giorni trascorrano interminabili e

porto nella mia mente mirabili

composizioni alla tua leggiadra “Figura”!

Sempre mi sento di esserti accanto

allorquando tu entusiasmi anche

rimanendo in casa “segregati!”

Vacua illusione! Fino a quando?

15 – Or, or vola la tua ansia

al pensier del ritorno in auge!

La tua grandezza rifiorirà,

tornerà agli sfarzi trascorsi

e la Storia continuerà,

sarà la tua e nostra Storia

che continuerà ad albeggiare

per radiose mete!

16 – Ti ho donato questa emozione

da par mio!

Scrivo emozionandomi

ed il pensier si invola verso

la tua lucente stella che

continuerà ancor più ad

Ammaliare – !

^ Concedimi di fermare la mia mente ai ricordi, alla memoria: inesauribili, ricchi

di aneddoti, di esperienze e di intrecci racchiusi nel nostro “romanzo”!

Miracolo della mia maniacale immaginazione che cerca con ossessione di esplorare

ancora altre Tue nascoste virtù ed altri pregi della Tua Arte e della Tua bellezza ^

E’ imperativo:

“DEVI ESSERE ANCORA IL SOLE SPLENDENTE

DELLE TRADIZIONI POPOLARI!”

“SARAI LETTERALMENTE COSPARSA DI

FAMA E GLORIA” Dal tuo mai domo povero presidente, Giuseppe Adduci

=================^^^^^0000======================

ideata e scritta il 26.04.2020