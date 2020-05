GUARINO: Speranza e solidarietà in questo 1 Maggio 2020Speranza e solidarietà.

E’ questo il messaggio che ci trasmette la grande stampa italiana nel celebrare questo diverso 1 Maggio, nel quale la Festa del Lavoro è ancor più esaltata dalle dinamiche e dalle vicende umane che ci fanno pensare seriamente a chi il lavoro non ce l’ha e a chi il lavoro lo ha perso in questa tragica vicenda del Coronavirus.E allora, senza retorica, ma con lo sguardo fisso verso il futuro, non possiamo non dedicare anche questa festa ai quei lavoratori del sistema sanitario e dell’assistenza ed ancor più a quelli delle forze dell’ordine, locali e nazionali, che garantiscono la nostra sicurezza e ci danno certezze in questo mare di incertezze.Speranza e solidarietà. Da questo 1 Maggio prendiamo il buono che c’è e con il costante impegno delle istituzioni tutte, proviamo a far ripartire cantieri e lavori pubblici perché il lavoro che c’è diventi una speranza per chi attende di ripartire ed una vera solidarietà per chi ha bisogno di sentirsi vivo oltre i sostegni economici di Governo ed Enti Locali.Buon 1 Maggio. ROCCO Guarino. Presidente della Provincia di Potenza

