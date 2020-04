Rassegna 3.0 “Pagina Dispari-Live”. Claudio Frascella presenta” ‘U MEGGHIE D’U MEGGHIE

Mondadori Boostore Taranto

Giovedì 30 aprile il quarto appuntamento della rassegna 3.0 “Pagina Dispari-Live” organizzato della libreria Mondadori di Taranto via De Cesare. Ospiti dell’evento, in diretta live alle ore 19.00 dalla pagina Facebook della libreria, Claudio Frascella giornalista e autore del libro “‘U MEGGHIE D’U MEGGHIE, e il cantautore e musicista Mimmo Cavallo.

Un gradito ritorno quello del giornalista-scrittore Claudio Frascella, che giovedì 30 aprile alle ore 19 in diretta dalla pagina Facebook del Mondadori Bookstore di Taranto via de Cesare, presenterà il suo libro ‘U’ meggie du megghie’, questa volta in una formula web 3.0. Il libro rigorosamente in dialetto tarantino, racconta la Taranto degli anni 60/70, vista prima attraverso gli occhi di un bambino, poi di uno studente.

Ospite dell’ospite dell’evento il cantautore Mimmo Cavallo, pronto commentare i racconti di Claudio Frascella attraverso la sua musica in piccole performance live.

A condurre la serata Serena Mellone, giornalista e speaker radiofonica, previsto il collegamento dagli spazi culturali di Via De Cesare, con Carmine Fucci amministratore della Libreria Mondadori, per il consueto bilancio settimanale e consigli per i clienti e lettori.

Per accedere alla presentazione basterà mettere MI PIACE alla pagina Facebook Mondadori Bookstore Taranto (via De Cesare) e seguire la diretta, prevista per le ore 19.00.

