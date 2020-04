SELENA GOMEZ “BOYFRIEND” su Radio Laser dal primo maggio 2020

“BOYFRIEND” è il nuovo singolo di SELENA GOMEZ, in radio da venerdì 01/05.

Il brano è uno dei tre inediti presenti nella versione deluxe di “RARE”, l’album elogiato dalla critica che ha debuttato al #1 della Billboard 200.

Il videoclip di “BOYFRIEND” ha già spopolato sul web tanto da superare 28 milioni di visualizzazioni su YouTube.



In merito al singolo, SELENA GOMEZ ha dichiarato: “È un brano spensierato che parla di come cadere e rialzarsi più volte quando si è innamorati, ma è anche una presa di coscienza del fatto che non si ha bisogno di nessuno al di fuori di se stessi per essere felici”.



Visto il momento di crisi che stiamo vivendo, la cantante ha voluto dare il suo contributo all’emergenza Coronavirus. Infatti, un dollaro di ogni ordine effettuato sul suo store online andrà a finanziare il fondo di assistenza per il covid-19.

