GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DANZA 2020

Il 29 Aprile si festeggiata La Giornata Internazionale della Danza(GID), promossa dall’International Dance Council dell’Unesco . La commemorazione è stata istituita nel 1982 dal Comitato Internazionale della Danza – C.I.D. dell’Istituto Internazionale della danza. La data commemora la nascita di Jean-Georges Noverre (1727-1810), che fu il più grande coreografo della sua epoca, il creatore del balletto moderno ed è un evento che accumuna tutti i paesi del mondo.

Ormai alla IV edizione dell’evento, le ragazze di Asd Oltredanza, non si sono lasciate abbattere dalle difficoltà che l’emergenza sanitaria ha fatto insorgere.

“Siamo sempre attenti ai cambiamenti”, dice Rossella Iacovone presidente dell’associazione sportiva, “I nuovi linguaggi contemporanei ci obbligano a sperimentare e a cimentarci con diversi strumenti ancor prima dell’emergenza COVID-19, gli studi coreografici che abbiamo portato avanti fin ora vanno proprio verso la sperimentazione”.

In quest’anno particolare la GID cercherà di colmare la “mancanza fisica” attraverso i canali di comunicazione che, ad oggi, hanno permesso di far continuare a danzare gli allievi.

Il tema che verrà affrontato sarà “Evoluzione, crescita e trasformazione attraverso la danza”.

Le edizioni passate hanno avuto un grande successo dal punto di vista della partecipazione, poiché la GID coinvolge danzatori, professionisti e non, ma anche bambini con le loro famiglie, gli anziani e tutti coloro che con un pizzico di curiosità vogliono ad avvicinarsi al tema della Danza.

Le precedenti edizioni hanno travolto letteralmente il pubblico con incursioni urbane e performance interattive, la IV edizione entrerà potenzialmente nelle case di tutti con una diretta Facebook.

La GID sarà strutturata in 2 fasi: la prima improntata sulla comprensione dei meccanismi fisici e psichici che rendono la Danza una disciplina completa e in alcuni casi terapeutica. La seconda fase sarà dedicata allo studio della coreografia “Expellum”, una coreografia che parte dalle storie di tre ballerine molto diverse tra loro che trovano un punto comune non solo nell’essere Donna.

“Abbiamo fortemente voluto organizzare questa IV edizione, le attività svolte negli ultimi 5 anni sono sempre state accompagnate da sacrifici economici e burocratici soprattutto, la mancanza fisica è stata solo una sfida in più” dice Serena Di Lecce, Istruttrice e organizzatore dell’evento insieme a Rossella e Adriana Cordero.

Parteciperanno alla diretta :

Dott.ssa Maria Rosaria Salvatore, Psicologa e psicoterapeuta

Dott.ssa Francesca Rutigliano Psicologa, psicoterapeuta e musicoterapeuta

Dott.ssa Flavia Matacchiera, biologa e nutrizionista

Lucia Loizzo, educatrice musicale

Rossella Iacovone coregrafa/ballerina

Serena Di Lecce Istruttrice/ballerina

Mercoledì 29 Aprile Ore 11:00 diretta Facebook @asdoltredanzamatera “Evoluzione, crescita e trasformazione attraverso la danza”

Mercoledì 29 Aprile ore 19:00 diretta Facebook @asdoltredanzamatera “Expellum” studio di coregrafia

