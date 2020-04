ALEC BENJAMIN”Oh My God”. Dal 1 maggio su Radio Laser.

Con il singolo “Let me Down Slowly”, certificato oro in Italia, Alec Benjamin ha scalato le classifiche di tutto il mondo, conquistando il favore di pubblico e critica . Il video ufficiale ha totalizzato ad oggi oltre 135 milioni di visualizzazioni.

Il 29 maggio uscirà il suo nuovo album dal titolo “These Two Windows” anticipato da vari singoli tra cui questo “Oh My God”.

Durante la sua breve carriera Alec Benjamin ha ricevuto grande supporto da numerosi e acclamati artisti internazionali

tra cui Billie Eilish e John Mayer, uno dei suoi più grandi idoli.