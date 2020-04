RACCOLTA ALIMENTARE, FRATELLI D’ITALIA RIONERO IN VULTURE VICINO AI CITTADINI

Il Coordinatore di Fratelli d’Italia Rionero Franco Pinto rende noto che si è tenuta ieri, oggi per chi legge, la consegna al primo cittadino Luigi Di Toro dei beni di prima necessità, frutto della colletta alimentare attivata dal partito.

L’iniziativa, sottolinea Pinto, nasce dal contributo economico da parte dei membri del coordinamento cittadino in un momento di difficoltà per tutte le fasce più deboli della comunità rionerese. L’emergenza, purtroppo, non ha permesso di ampliare la raccolta ai simpatizzanti e all’esterno, nella vigenza dei limiti agli spostamenti previsti per la popolazione; grazie al contributo sono stati acquistati beni alimentari a lunga conservazione (pelati, pasta, ecc.).

La distribuzione del materiale, dopo la consegna, sarà affidata alle associazioni locali di volontariato, che sapranno meglio individuare le reali esigenze delle famiglie che in questo momento si trovano ad affrontare gravi disagi.

In un momento delicato, come quello dettato dall’emergenza COVID che stiamo affrontando, questa iniziativa vuole essere solo uno stimolo per far sentire la vicinanza di Fratelli d’Italia al territorio, e mettere in evidenza il ruolo indefettibile che la politica necessariamente deve assumere.

Franco Pinto, Portavoce Fratelli d’Italia Rionero