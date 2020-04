SOCCORSO A POTENZA

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna alle ore 11.10 circa, sono intervenuti a Potenza in via Tirreno.

Una donna di circa 85 anni, non rispondendo al telefono, ha messo in allarme i parenti che si sono subito portati presso l’abitazione, non riuscendo ad aprire la porta, tempestivamente è stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, che giunti sul posto con una autopompa un fuori strada ed una autoscala con sette unità, hanno provveduto alla apertura dell’appartamento entrando dal balcone, permettendo al personale sanitario presente sul posto ad entrare e prestare le prime cure sanitarie che richiedevano il caso.

Dopo i primi controlli la donna è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato e 118.

