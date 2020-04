CASTELLANETA, CAMPAGNA ANTIZANZARE: LE NOVITÀ DEL PROGRAMMA DELLA DISINFESTAZIONE

Prende il via domenica 26 aprile a Castellaneta e lunedì 27 nella

Marina, il primo intervento della campagna 2020 di disinfestazione delle

zanzare nel territorio comunale.

Il programma, curato da Ciclat – MSA, società che ha in gestione il

servizio di igiene urbana della città di Valentino, prevede 12

interventi da aprile sino a settembre, divisi equamente tra il borgo e

la fascia costiera, di disinfestazione antilarvale, antialare,

deblattizzazione e derattizzazione.

Inoltre, prima novità di quest’anno, sono ulteriori 5 interventi

straordinari di disinfestazione antilarvale e antialare presso i canali

di bonifica dell’agro di Castellaneta Marina, che si sommano ai 12

ordinari, con l’obiettivo di limitare la diffusione delle zanzare nella

fascia costiera del territorio.

Le attività saranno svolte nelle ore notturne, a partire dalle ore 02:00

dei giorni indicati dal calendario, durante le quali la cittadinanza è

invitata a riporre le derrate alimentari all’interno delle abitazioni,

ritirare l’eventuale bucato e a tenere chiuse porte e finestre.

Ma le novità non si fermano qui, infatti, la campagna antizanzare sarà

integrata con la distribuzione gratuita di apposite pasticche larvicida,

ai privati proprietari di ville con giardino.

«Ci siamo preparati al meglio per programmare la “disinfestazione” di

questa annata – commenta l’Assessore alle politiche ambientali di

Castellaneta Giuseppe Angelillo – anche coinvolgendo degli esperti che

hanno potuto consigliarci con nuove azioni, che vanno ad integrare il

tradizionale calendario di disinfestazione antialare su strade pubbliche

con interventi puntuali nei giardini privati, in particolare di

Castellaneta Marina, che soffre particolarmente questa problematica

durante la stagione estiva».

«La collaborazione tra l’Amministrazione comunale e i privati cittadini

è sempre foriera di buoni risultati – aggiunge il primo cittadino

Giovanni Gugliotti – e la campagna antizanzare sarà un ulteriore

occasione per dimostrare quanto sia importante questo approccio per

risolvere le problematiche del territorio. È evidente infatti, che se

non mettiamo insieme l’intervento pubblico con quello dei privati, sarà

difficile limitare la fisiologica presenza delle zanzare, specie nella

fascia costiera del nostro territorio, che è immersa nel rigoglioso

bosco pineto, tra diverse aree umide».

CALENDARIO CASTELLANETA E MARINA

26 aprile – CASTELLANETA

27 aprile – CASTELLANETA MARINA

24 maggio – CASTELLANETA

25 maggio – CASTELLANETA MARINA

22 giugno – CASTELLANETA

23 giugno – CASTELLANETA MARINA

20 luglio – CASTELLANETA

21 luglio – CASTELLANETA MARINA

9 agosto – CASTELLANETA

10 agosto – CASTELLANETA MARINA

6 settembre – CASTELLANETA

7 settembre – CASTELLANETA MARINA

CALENDARIO CANALI DI BONIFICA

9 maggio

20 maggio

24 giugno

29 luglio

2 settembre