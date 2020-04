ALTAMURA – CONSEGNA VENTILATORE POLMONARE PER EMERGENZA COVID-19

Venerdì 24 Aprile 2020, alle ore 11.00 presso il Padiglione di Nefrologia del Policlinico di Bari, alla presenza del Prof. Loreto Gesualdo, l’associazione “UNA STANZA PER UN SORRISO – ODV”, sarà lieta ed onorata di donare un ventilatore polmonare a favore della lotta contro il COVID-19.

Per la riuscita dell’acquisto di questo importantissimo macchinario va ringraziata la proficua raccolta fondi che si è avuta tramite le Uova di Pasqua distribuite sia in vari punti vendita locali: Panificio Gusto e Bontà, Panificio Fratelli di Gesù, Panificio Oro degli Dei, Macelleria La Bottega del Macellaio, Supermercati Gruppo Sette, Farmacie delle Murge, Panetteria I Segreti di Nino sia spedite in tutta Italia grazie alla nostra Rete della Solidarietà, oltre che alle donazioni e grande collaborazione da parte del Gruppo Solidarietà Dipendenti della Camera dei Deputati di Roma.

Dopo aver effettuato tutte le relative operazioni di collaudo e di funzionalità da parte e cura di adeguata equipe di ingegneria medica la stessa è resa efficiente al 100%.

Per ovvie ragioni di sicurezza della salute alla cerimonia non potrà presenziare nessuno ma l’orgoglio e la gioia di poter partecipare attivamente alla battaglia compensano questa mancanza, solo formale e non sostanziale.

L’unione fa la forza e, mai come in questo caso, la partecipazione di molti potrà aiutare chi è stato colpito ingiustamente.