Al CSV Basilicata ciclo di incontri: emergenza Coronavirus e riflessi nella gestione della vita quotidiana

In questo delicato momento di emergenza, in una nuova dimensione vissuta all’interno delle mura domestiche, con una prospettiva di ripensamento di tutte le attività quotidiane e lavorative, anche i volontari e i soci degli Enti di Terzo Settore si trovano a dover gestire il proprio ruolo in una dinamica di forte stress e grande impatto emotivo. Alcuni di loro sono impegnati, in modalità telematiche, a fornire vicinanza e sostegno psicologico a persone in condizione di difficoltà, altri in prima linea, sul campo, nei settori socio-sanitario, della protezione civile o dell’assistenza alimentare e farmaceutica.

Il CSV Basilicata, prosegue e rinforza le sue attività con specifici servizi dedicati a questi volontari, promuovendo un ciclo di sei incontri, dal 30 aprile al 22 maggio, sul tema “Emergenza Coronavirus e riflessi nella gestione della vita quotidiana”. Gli appuntamenti, che si svolgeranno in modalità telematica sulla piattaforma GoToMeeting, hanno l’obiettivo di potenziare le competenze dei volontari per renderli ancor più punti di riferimento sui propri territori e supporto alle situazioni di necessità delle proprie comunità.

Ciascun incontro, grazie al contributo di esperti in materia, sarà di supporto alla gestione di questa nuova dimensione della quotidianità, fornendo indicazioni e strumenti di sostegno per i volontari che continuano ad operare in questo momento e nel prossimo futuro, toccando temi complessi come la gestione delle emozioni, la disabilità, il sostegno agli anziani in difficoltà, l’approccio ai bambini, l’elaborazione del lutto nelle situazioni di emergenza e la gestione dello stress per i volontari del comparto socio-sanitario e della protezione civile.

Un progetto sperimentale che vuole essere il punto di partenza per la creazione di reti tematiche di sostegno tra volontari, con incontri digitali periodici (una nuova Agorà digitale) finalizzati a fare il punto della situazione e scambiarsi buone pratiche in questo particolare momento e, perché no, anche in futuro, trasformando le negatività in occasioni di ripensamento e ripartenza.

È possibile iscriversi ad uno o più moduli, a seconda dell’interesse.

Tutte le informazioni per l’iscrizione e il programma completo di ciascun modulo sono disponibili sul sito del CSV Basilicata (https://www.csvbasilicata.it/ciclo-incontri-coronavirus/).