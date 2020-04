Incendio abitazione Bragiano

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna alle ore 16.00 circa, sono intervenuti a Baragiano per incendio abitazione.

I Vigili del fuoco intervenuti con una autopompa, un fuoristrada ed un carro aria per un totale di sei unità, hanno provveduto allo spegnimento del locale posto in seminterrato adibito a tavernetta, i piani superiori non hanno subito danni, i proprietari che erano in casa come accortosi dell’incendio hanno subito chiamato i Vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri.