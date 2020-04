“Coronavirus, il tempo delle decisioni”: è il tema del terzo webinar lucano

Un mix tra un tavolo operativo, un’assemblea interattiva e una TV on line – promosso da Sanità Futura attraverso una piattaforma multicanale, facebook, youtube.

Il terzo di una serie di confronti trasparenti e aperti – con l’obiettivo di conoscere, pianificare e costruire azioni e iniziative concrete, in cui ciascuno con le proprie professionalità e funzioni contribuisce a rendere possibile una ripartenza e una rinascita in un mondo che non sarà mai più come prima, ma con un “sistema” sociale ed economico in sicurezza.

Si svolge domani VENERDI’ 24 APRILE alle ore 17,30 con la partecipazione di:

Michele Cataldi, presidente Sanità Futura.

Dottoressa Vincenza Colonna, genetista, ricercatrice CNR;

Dr. Giuseppe Demarzio, clinical risk manager di Sanità Futura;

Dr. Francesco Somma, presidente designato Confindustria Basilicata;

Francesco Cupparo, Assessore regionale alle Attività Produttive;

Dr. Rocco Leone, Assessore regionale alla Salute;

Dopo le proposte operative emerse nei webinar precedenti, tenuto conto dei tempi molto ravvicinati per la ripresa delle attività produttive e sociali, come ha annunciato ieri il Presidente Vito Bardi nel suo video messaggio, è arrivato il tempo delle decisioni, quelle già assunte e quelle che verranno, in uno scenario ancora in composizione sui piani dell’emergenza sanitaria e dell’emergenza economica.

Per Cataldi, il “taglio” decisamente operativo del nuovo webinar si innesta nel posizionamento socialmente responsabile che Sanità Futura ha adottato e continua ad avere dall’inizio dell’emergenza attraverso la campagna di comunicazione sociale “Stop Coronavirus Basilicata” che, oltre a fare divulgazione-informazione trasparente al riparo da polemiche e fakenews, sta diventando un “luogo” di produzione e partecipazione aperta per proposte e contributi concreti alle iniziative di Governo della comunità lucana in epoca di Coronavirus.