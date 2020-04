PUTIGNANO (BA). VENDEVA DROGA IN CASA, ARRESTATO

La scorsa notte i Carabinieri del Comando Stazione di Castellana Grotte hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, tale C.D., di anni 29, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, già noto alle Forze dell’Ordine.

I militari, impegnati in un servizio di ordine pubblico finalizzato al contenimento dell’emergenza sanitaria COVID-19, hanno notato aggirarsi un individuo, con atteggiamento sospetto, per le vie del centro storico della città delle Grotte. Insospettiti di tale condotta, hanno immediatamente sottoposto a perquisizione personale il giovane, a seguito della quale è stato trovato in possesso di grammi 5 di sostanza stupefacente tipo “EROINA” e, quindi, segnalato alla Prefettura di Bari.

Subito dopo i militari subito hanno effettuato ulteriori accertamenti finalizzati ad identificare il pusher e, ricostruendo il percorso dell’assuntore, hanno localizzato un’abitazione sospetta nel limitrofo centro di Putignano. Immediatamente è scattata una perquisizione nel corso della quale è stato sorpreso il proprietario mentre confezionava altre dosi di “EROINA” per un totale di 100,00 gr., unitamente a 200,00 euro in contanti e un bilancino di precisione, il tutto sottoposto a sequestro.

C.D., un pizzaiolo con precedenti specifici, è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trasportato presso la Casa Circondariale di Bari in attesa di udienza di convalida.