Ospedale San Pio di Castellaneta, i Sindaci all’ASL e Regione: disattesi i termini della riapertura

L’Ospedale San Pio di Castellaneta non riaprirà entro il termine di “15

giorni”come garantito dal Direttore Generale dell’ASL di Taranto durante

la Conferenza dei Sindaci del 9 aprile scorso, alla presenza del

Governatore Michele Emiliano, e comunicato in più occasioni, anche a

mezzo stampa, dallo stesso manager.

Questo si evince tra le righe di un comunicato stampa dell’ASL, diffuso

nella serata di lunedì 20 aprile, nel quale si dettaglia il

cronoprogramma dell’esecuzione dei tamponi al personale sanitario del

San Pio e che indica il prossimo 27 aprile come data di ultimazione di

questa attività e non più il 24, come comunicatoci dal D.G. con la sua

nota di aggiornamento n. 66449/2020.

Lo stesso Rossi ha dunque disatteso le raccomandazioni giunte dal

Presidente della Regione Puglia e dai Sindaci di comprimere i tempi per

la riapertura del San Pio; infatti, appare chiaro che, se altri tamponi

devono essere eseguiti al 27 aprile, la riapertura sembra procrastinata

alla prima decade di maggio.

L’inevitabile ritardo della riapertura della struttura ospedaliera

rispetto alla data promessa, il trasferimento di operatori del nosocomio

di Castellaneta presso altri presidi, stabilito per alcuni lavoratori

della Sanità Service distaccati al “Moscati”, il mancato riscontro

oggettivo sul potenziamento dei reparti di Ostetricia-Ginecologia e

Pediatria, il mancato avvio dell’UTIC, così come richiesto con le nostre

note delle ultime settimane, evidenziano un’azione della Dirigenza

Sanitaria segnatamente opposta alla collaborazione istituzionale con i

Sindaci del versante occidentale nonché una sua inadeguatezza nella

gestione della problematica.

Proprio per questo, di fronte al rischio che il nostro territorio resti

privo di un presidio ospedaliero di I Livello, in violazione del diritto

fondamentale alla salute, costituzionalmente garantito, siamo a chiedere

di poterci confrontare lealmente con l’Ente Regione ed evitare che la

protesta prenda il sopravvento rispetto alla dialettica istituzionale

che abbiamo sempre privilegiato.

Pertanto, invitiamo le SS.VV. a partecipare ad una videoconferenza, con

noi Sindaci, per discutere della riapertura a pieno regime del San Pio e

per proseguire, al più presto, il percorso di crescita e di

potenziamento del nostro ospedale, così come previsto non solo dal Piano

di Riordino Ospedaliero del 2016, ma anche come riconoscimento alla

professionalità ed alla abnegazione messa in campo in questi anni, ed in

particolare in questa fase, da parte di tutti gli operatori sanitari del

nosocomio.

I Sindaci del Versante Occidentale della Provincia di Taranto

Il Sindaco del Comune di Castellaneta

Giovanni Gugliotti

Il Sindaco del Comune di Ginosa

Vito Parisi

Il Sindaco del Comune di Laterza

Gianfranco Lopane

Il Sindaco del Comune di Massafra

Fabrizio Quarto

Il Sindaco di Mottola

Giovanni Piero Barulli

Il Sindaco del Comune di Palagianello

Maria Rosaria Borracci

Il Sindaco del Comune di Palagiano

Domenico Pio Lasigna