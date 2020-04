1 MILIONE E 400 MILA EURO PER LA VIABILITA’ DI CONNESSIONE FRA PIAZZA MATTEOTTI E MONASTERO DEL SOCCORSO

Al via la gara per i lavori di riqualificazione della viabilità di connessione fra piazza Matteotti e Monastero del Soccorso.

Nonostante le difficoltà dettate da questa emergenza epidemiologica da Covid-19 procede l’iter per la rigenerazione del centro storico di Altamura.

L’intervento in questione ha ad oggetto, come si può notare dalla mappa evidenziata in verde, il tratto comparto A (Via Vincenzo Sabini – Via Bisanzio Filo – Via Conservatorio Carmine) e il tratto comparto B (Via Santa Lucia – Via Vincenzo Lavigna – Via Cristoforo Colombo).

Sono già stanziate le somme di finanziamento da parte della Città Metropolitana (1 milione e 400 mila euro) per i lavori di recupero della pavimentazione originaria, di sostituzione della pavimentazione dove non è possibile il recupero, nonché la realizzazione dei sottoservizi (ad esempio l’impianto fognario).

Il tratto in rosso si riferisce, invece, al progetto di Rigenera Altamura la cui gara è già in corso e riguarda la complessiva riqualificazione per un importo pari a 5 milioni di euro per il centro antico della Città.