Ringraziamenti da Vito Coviello scrittore e poeta lucano cieco totale da 20 anni per un glaucoma cortisonico, ma non della luce di Dio

Vito Coviello, scrittore materano non vedente, quale proprio personale e

concreto messaggio di solidarietà, fratellanza, vicinanza e di amicizia,

verso tutti, proprio per il brutto momento che l’intera umanità sta

attraversando, ha regalato e condiviso tutti i suoi 15 libri con davvero

tutti. L’autore materano Vito Coviello a fronte dei molti messaggi

arrivatigli via mail, di apprezzamento, e di stima, ringrazia in

particolare, i sindaci di: Padova, Parma, Milano, Pavia, Piacenza, Cremona,

Treviso, Bergamo, Verona, Alessandria, Modena, Gaeta, Roma capitale,

Barletta, Taranto, Bari, Potenza, Palermo, Avigliano Pz, Campobasso, Melfi,

Napoli, Pesaro, Acireale ag, Bisceglie, Grassano Mt, Laspezia, varese, Vo Pd, Pescara, Venezia, Gravina ba, Stigliano Mt, Frosinone , e le

segreterie del consolato della repubblica francese a Milano, e della

segreteria di Polonia nelle Marche, la segreteria del console del Brasile a

Milano, della segreteria della ambasciata della repubblica Ceca a Roma, e

della segreteria della fondazione Italia Giappone, a Roma, ringrazia in

particolare la sindaca di Roma capitale dottoressa Raggi,ed il sindaco di

Potenza, ma vuole ringraziare in particolare e con grande riconoscenza, il

nostro presidente della Repubblica onorevole Sergio Mattarella, il quale

dopo aver ricevuto il mio libro Da quel balcone dei miei ricordi, Matera,

inviatogli dallo stesso autore a novembre, in data 13 febbraio, gli ha

fatto pervenire una sua lettera scritta di suo pugno, di ringraziamento e

saluti anche alla bella Matera, come lui ha definito la nostra amata

città. per l’autore la lettera del nostro presidente vale più di

mille premi o targhe… L’autore vuole ringraziare inoltre il signor

prefetto della città di Potenza , e il vicequestore della città di Mantova. L’autore altresì vuole ringraziare medici infermieri forze dell’ordine e

volontari, e ricordare quanti di loro hanno donato la loro vita per aiutare

tutti noi. L’ autore fa presente che è possibile scaricare

gratuitamente tutti i suoi libri dal sito dell’associazione aciil

onlus dal link www.aciil-basilicata.webnode.it altrimenti li

potete consultare presso la biblioteca t. stigliani di Matera

appena tutto questo sara passato. L’autore materano Vito Coviello cieco da

20 anni ha espresso l’auspicio di poter partecipare la prossima pasqua

insieme a tutti i primi cittadini delle città di Italia ad una messa

solenne, di ringraziamento e di preghiera e ricordo per tutti quelli che

non saranno più con noi… l’autore vi manda un forte abbraccio con

la ferma convinzione che insieme tutti dal sud al nord ce la

faremo a superare il buio della nottata del virus corona.

