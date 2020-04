FIMMG e SIMG AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Da domenica 19 aprile è iniziata la distribuzione di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) ai medici lucani iscritti alla FIMMG (Federazione Italiana dei Medici di Famiglia) e alla SIMG (Società Italiana di Medicina Generale). Le due associazioni (sindacale e scientifica), nell’ambito del contrasto al COVID-19, si sono distinte finora per la produzione di:

Linee guida e raccomandazioni pratiche .

. Regolamentazione della normativa del triage telefonico per moderare l’accesso libero agli studi dei medici di famiglia.

Attivazione delle U.S.Covid sia nella realizzazione che nelle modalità operative .

. La dematerializzazione anche per i farmaci in DPC (quelli che necessitavano della ricetta rossa e che non potevano quindi essere spedite all’indirizzo e-mail del cittadino).

La proroga dei Piani Terapeutici.

La FIMMG è stata sempre in prima linea a denunciare la mancata fornitura da parte degli enti preposti (regione e asl) di DPI per i medici impegnati nel contrasto all’infezione da Coronavirus. Ma di fronte alle difficoltà lamentate dagli enti preposti, la FIMMG e la SIMG, stanche di fare solo chiacchiere, sono passate ai fatti. Grazie anche alla disponibilità di alcune aziende farmaceutiche (Menarini, Guidotti e Roche) sono in distribuzione maschere PFF2, mascherine chirurgiche e gel disinfettante.

La FIMMG insieme a CITTADINANZA ATTIVA, attraverso una sottoscrizione pubblica ha avviato l’acquisto in proprio di DPI che saranno disponibili in settimana e quindi oggetto di una ulteriore distribuzione agli iscritti. La FIMMG nazionale distribuirà inoltre visiere protettive e a breve anche camici monouso. La FIMMG Basilicata con risorse proprie ha poi provveduto ad acquistare maschere PFF2 che sono aggiuntive a quelle fornite dalle aziende farmaceutiche.

Avremmo voluto fornire DPI a tutti i medici del territorio senza distinzioni, ma le scarse risorse sono garantite dalle sole quote degli iscritti, si è dovuto quindi purtroppo limitare la fornitura solo a questi colleghi e non a chi non ha avvertito la necessità di iscriversi alla FIMMG, anzi ci spiace evidenziare critiche all’unico sindacato che a livello Regionale e Nazionale sta prendendo le difese dei medici, mandati allo sbaraglio senza alcuna protezione.

Diciamo ancora una volta BASTA CON LE CHIACCHIERE, la FIMMG in questo momento ritiene sia più utile e più produttivo continuare a FARE FATTI, oggi con la fornitura dei DPI, domani con ulteriori misure di protezione quali ad esempio i processi di sanificazione degli studi.

A chi vuole continuare a fare solo chiacchiere diciamo che è libero di farlo ma è bene che rivolga le proprie attenzioni e commenti critici ad altri orizzonti.

