DAL DUC MASCHERINE PER ATTIVITA’ ECONOMICHE: ONLINE IL MODULO PER RICHIEDERLE

Il DUC ha lanciato il modulo online attraverso il quale richiedere le mascherine destinate alle attività economiche di Ginosa e Marina di Ginosa

<<Una iniziativa del Distretto Urbano del Commercio per donare a imprenditori, dipendenti e commercianti del territorio una dotazione di dispositivi di protezione, in modo da svolgere in maniera più sicura il proprio lavoro e tutelare anche il cliente che avranno di fronte – ha dichiarato il Presidente del DUC e Sindaco di Ginosa Vito Parisi – negli ultimi giorni sono pervenute numerose richieste da parte dei cittadini riguardo alla possibilità di ottenere le mascherine

Come già comunicato, ne sono state donate 1.200 usa e getta al Comune da parte di un’attività commerciale di Ginosa.

Esse saranno date in dotazione a chi è in prima linea per combattere il Covid-19: Forze dell’Ordine e operatori sanitari. Inoltre, saranno distribuite anche agli impiegati comunali che quotidianamente si interfacciano con i cittadini, al fine di tutelare sia se stessi che gli utenti.

Fermo restando il fatto che i cittadini devono continuare a restare in casa, stiamo lavorando affinchè le mascherine vengano fornite a più persone possibili. Non appena ciò sarà possibile, sarà data debita comunicazione>>.

LINK MODULO RICHIESTA MASCHERINE ATTIVITA’ COMMERCIALI DUC GINOSA – https://docs.google.com/forms/d/1qaaq4ktoKHe0YZz6mpB6yR-KUFp2wG3HeM8rRq3mvRo/edit?fbclid=IwAR3HJkGjb925DP-AmSb2A0kClO7QmB-yvOmFshblNQLk0DrAnPo4e5enW7Q