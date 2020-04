MONOPOLI (BA). SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI. 4 ARRESTI

I Carabinieri della Compagnia di Monopoli, nel corso di un servizio finalizzato allo spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato nr. 4 individui e segnalato alla Prefettura di Bari altri 3 in qualità di acquirenti.

Il servizio è stato predisposto poiché il fenomeno del commercio illegale di vendita di stupefacenti, nonostante le misure emanate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, in Monopoli e comuni limitrofi, pare che non si fosse mai arrestato.

In Polignano a Mare infatti, due pusher M.M. 40enne e G.F. 20enne, entrambi residenti in detto centro, sono stati tratti in arresto in flagranza mentre cedevano 13 gr. di stupefacente tipo “HASHISH” ad un acquirente del luogo. Successivamente, tramite i telefoni cellulari dei due arrestasti, è stato possibile risalire ad un terzo complice V.V.S., di anni 31 e residente a Rutigliano (BA), che veniva rintracciato presso la propria abitazione ove occultava gr. 42 di “HASHISH”, 500 euro in contanti e un bilancino di precisione.

A finire in arresto è stato anche un cameriere di Castellana Grotte (BA), G.P. di anni 37, il quale all’interno di “finte” pile elettriche, nascondeva nr. 17 gr. di “COCAINA” suddivisi in dosi, oltre al materiale per il relativo confezionamento e denaro contante pari a 1.400,00 euro, provento dell’attività illecita.

Nel corso dei controlli sono stati segnalati alla Prefettura 3 acquirenti, tutti giovanissimi del luogo. La sostanza stupefacente con il denaro ed il materiale per il confezionamento sono stati sottoposti a sequestro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il 37enne G.P. è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa della convalida.