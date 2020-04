Tricarico, un coro di voci per il compleanno di Rocco Scotellaro

Dal Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano al paesologo Franco Arminio, dall’attore Rocco Papaleo allo scrittore Paolo Rumiz, dall’attivista Vladimir Luxuria all’artista Mariangela Capossela, dal musicista Brunori Sas al compositore Yuval Avital fino ai cittadini di Tricarico, uno speciale ricordo dell’alfiere del mondo contadino

Il 19 aprile, nel silenzio di uno dei tanti paesi italiani lasciati vuoti a causa dell’epidemia da Coronavirus, un coro di voci, fra cui quelle di alcuni personaggi della cultura e delle istituzioni, festeggerà il 97esimo anniversario dalla nascita di un illustre cittadino di Tricarico, che nella sua breve ma intensa vita si è battuto per dare voce e speranza a coloro che non ne avevano: il poeta, scrittore, politico lucano, Rocco Scotellaro.

Questa speciale festa di compleanno, nata da un’idea dei giovani dell’associazione di promozione sociale PLANAR di Tricarico, in collaborazione con il Comune di Tricarico, la Pro Loco di Tricarico, la Caritas diocesana e la Fondazione Matera Basilicata 2019, sarà trasmessa via web, per allargare il più possibile la partecipazione in tempo di quarantena.

L’iniziativa, che rappresenta una nuova tappa di avvicinamento alle celebrazioni del centenario della nascita di Scotellaro, si inserisce sulla scia del progetto di Matera 2019 “Capitale per un giorno”, attraverso cui ogni comune lucano è stato chiamato a valorizzare il proprio patrimonio nell’anno di Matera Capitale Europea della Cultura, con l’obiettivo di rilanciare la centralità della cultura in questo particolare momento storico.

Alle 11:30 sarà lanciato via social lo spot video dell’iniziativa, con i versi della poesia di Scotellaro “Sempre nuova è l’alba”, definita da Carlo Levi “la marsigliese contadina”.

Alle 16:30, dalla Torre Normanna che domina la cittadina di Tricarico, un’istallazione farà risuonare fra le vie del centro lucano le letture di poesie e racconti di Scotellaro, con le voci di personaggi noti, legati in qualche modo alla figura del poeta: il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, il paesologo Franco Arminio, l’attore Rocco Papaleo, lo scrittore Paolo Rumiz, l’attivista Vladimir Luxuria, l’artista Mariangela Capossela, il musicista Brunori Sas, il compositore Yuval Avital, il giornalista Oscar Iarussi, il Direttore di Matera 2019, Paolo Verri e la manager Rossella Tarantino. Le letture di questo coro di voci saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social degli organizzatori e condivise su quelli di Matera 2019.

Alle 20:30 sarà trasmesso infine sulla pagina Facebook del Comune di Tricarico un video realizzato con il contributo di cittadini, artisti, docenti e personalità locali che daranno voce a poesie e riflessioni sulla figura del sindaco-poeta della cittadina lucana.

Quella di celebrare con una festa la nascita di Scotellaro, è un’idea nata nel 2018 dalla collaborazione fra Pro Loco di Tricarico, Comune di Tricarico e Fondazione Matera Basilicata 2019, quando per l’occasione venne organizzata una giornata intera di attività nel comune del materano, fra cui la realizzazione di un grande murale con il volto del poeta, i laboratori di poesia per bambini, e lo spettacolo teatrale “I fuochi di San Pancrazio” ispirato al soggetto cinematografico inserito nella raccolta di inediti “Giovani soli” di Scotellaro, scritto con la supervisione di Carlo Levi. Nell’agosto 2019, per Tricarico “Capitale per un giorno” il Comune, con la Fondazione Matera Basilicata 2019 e in collaborazione con il Teatro Rigodon di Rieti, ha invece portato in scena “Il Battello Ebbro”, rappresentazione teatrale ispirata ai versi metafisici di Scotellaro, in una lettura inedita della sua opera, ed inaugurato una mostra- installazione fotografica dedicata al Poeta.