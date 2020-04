Matera: Persone all’interno del PalaSassi, il Comune chiede spiegazioni alla società che custodisce l’impianto

Il Comune di Matera ha chiesto chiarimenti al responsabile della società che custodisce il PalaSassi per fare chiarezza sulla presenza di persone all’interno della struttura, verificata e sanzionata dalla Polizia di Stato.

Il dirigente del settore Patrimonio ha inviato una lettera, in cui si sollecita una dettagliata ed urgente relazione su quanto realmente accaduto, al legale rappresentante della società a cui è stata affidata la custodia temporanea dell’impianto, dopo che il lotto relativo al Palasassi, del bando per la gestione degli impianti sportivi, è andato deserto.

“E’ doveroso, – spiega l’assessore allo Sport, Giuseppe Tragni – nell’immediato, verificare i fatti per chiarire i contorni dell’intera vicenda. Sulla base dei riscontri, e qualora dovessero emergere responsabilità chiare, si valuteranno eventuali provvedimenti da prendere in proposito. Il Comune, in ogni caso, riproporrà il bando di gara per la gestione degli impianti sportivi relativamente ai lotti che sono andati deserti, che al momento è fermo a causa dell’emergenza COVID-19”.