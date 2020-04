Incendio sterpaglie – Tito e Pignola (Pz)

I Vigili del fuoco di Potenza, dalle prime ore del pomeriggio a partire dalle ore 14,00 circa, sono impegnati in due importanti incendi, il primo in contrada Sgarroni a Tito, mentre il secondo sviluppatosi alle ore 15.00 circa in contrada Piancardillo di Pignola.

L’incendio che ha subito richiesto una maggiore attenzione da parte dei Vigili del fuoco, è stato quello di Pignola, infatti diverse squadre sono state dirottate sull’incendio, Potenza, Villa D’Agri, Pescopagano, inoltre si è recato sul posto anche il Dos per un eventuale intervento aereo. I Vigili del fuoco sono intervenuti con tre autopompe, quattro fuoristrada, per un totale di 16 unità.

La seconda squadra impegnata nel comune di Tito, opera con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Nessuna tregua per i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Potenza, dal primo gennaio sono 1330 gli interventi effettuati con varie tipologie, mentre dal tre marzo ad oggi sono più di cento gli incendi.

Sul posto Carabinieri, Polizia Locale e Associazioni di Volontariato.