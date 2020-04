CORONAVIRUS: SIULP, grazie al Governatore della Basilicata per i tamponi ai Poliziotti. Continuare per salvaguardia operatività Forze di polizia, medici e sanitari.

Ringrazio a nome di tutte le donne e gli uomini in uniforme il Presidente della regione Basilicata Vito BARDI

per aver previsto di sottoporre a tamponi naso-faringeo agli operatori della Polizia di Stato oltre che al

personale medico, sanitario e a tutti gli appartenenti alle Forze di polizia e al soccorso pubblico.

Così Remo BUONSANTI, Segretario Generale regionale del SIULP Basilicata, commenta la comunicazione

del Dipartimento Politiche della Persona – Regione Basilicata – . Salvaguardare l’operativita’ delle Forze di

polizia ma anche del soccorso pubblico, come richiesto , che rappresentano il fronte dove si combatte la

battaglia contro questa pandemia e’ fondamentale per arginare e sconfiggere il propagarsi della malattia e

quindi per garantire la salute. In questo momento di grande criticità per il nostro Paese e per il mondo intero,

continua Buonsanti, il nostro intento è stato quello di pensare a salvaguardare i cittadini nella delicata attività

di controllo, cercando di essere per primi, i garanti di sicurezza sanitaria, pertanto parte della soluzione e non

del problema. Questo intervento, che va ad aggiungersi a quelli già previsti in altre regioni, aiuta a far fronte

all’attuale pandemia e può costituire, considerato che si effettua su un campione omogeneo, anche un valido

parametro di studio e di riferimento per gli esperti che ci stanno lavorando.

Importantissimo per noi è stata la possibilità di poterci confrontare (anche se virtualmente) con gli amici della

confederazione CISL, della FNS CISL Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e U.N.A.R.M.A. dell’Arma dei

Carabinieri della Basilicata, confermando di fatto che, quando si uniscono le forze e le idee, i risultati, per

migliorare la vita dei cittadini e del servizio a loro dedicato, aiutato da un fondamentale interesse della politica,

possono essere importanti e incisivi.

Segretario Generale Regionale SIULP Basilicata Remo BUONSANTI

Qui sotto la richiesta alla Regione Basilicata