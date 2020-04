“La Basilicata è pronta per la ripartenza?”. E’ l’interrogativo del secondo Webinar – un misto tra

un’assemblea interattiva e una TV on line – promosso da Sanità Futuro per oggi sabato 18 (ore

17,30). Al centro del confronto con la partecipazione di esperti – (è possibile registrarsi al sito

www.sanitafutura.org e sarà “trasmesso” in live su Facebook e youtube) – gli aspetti sanitari,

organizzativi, economici, giuridici, sociali e di sicurezza pubblica.

Sanità Futura ha ripreso le parole di un comunicato dell’Associazione Luca Coscioni e tenta di farle

proprie: “La “riapertura”, infatti, non è un fatto emergenziale imprevisto, ma una necessità che deve

essere programmata sulla base di informazioni reali e obiettivi precisi e misurabili (incertezze

incluse). Esiste ovviamente un ampio margine di imprevedibilità che riguarda la diffusione del

virus, ma su questo, così come sull’efficacia di mascherine, test, tamponi, il parere e le previsioni

degli epidemiologi e dei medici -consultati attraverso procedure trasparenti, non sulla base di ciò

che dicono in televisione – devono prevalere su qualsiasi considerazione politica, incluso il

paternalismo consolatorio e allarmistico dietro cui ci si nasconde.” “Su tutto il resto però, no: non

sono gli epidemiologi a dover decidere. Sul come e quando sarà messo in sicurezza il personale

sanitario, con dispositivi e test. Su quali settori produttivi riaprire per primi, quali tipologie di posti di

lavoro sbloccare, quali misure di sicurezza e di controllo saranno da applicare, quali indicatori

saranno da utilizzare per verificare i risultati dei provvedimenti presi: su tutto questo, deve decidere

la politica.”

In questo scenario molto complesso Sanità Futura – dopo il primo webinar dedicato all’emergenza

economica da Coronavirus – oggi (ore 17,30) svolge il secondo webinar aperto all’intera comunità

lucana proprio sul tema della ripartenza che dovrà necessariamente essere un’esperienza di vera

e propria convivenza con il virus.

Questi i relatori: Dottoressa Vincenza Colonna, genetista, ricercatrice presso il Consiglio

Nazionale delle Ricerche dove dirige il laboratorio di Genetica di Popolazioni dell’Istituto di

Genetica e Biofisica. Studia cause e conseguenze della variabilità genetica nell’uomo e come la

selezione naturale agisce sul genoma umano. È attivamente impagnata nel training in

bioinformatica per life scientists. Ha lavorato presso l’Università di Ferrara e il Welcome Sanger

Institute in UK.

Antonio De Fata, Imprenditore del settore tessile, Presidente del Distretto della Corsetteria di

Lavello;

Prof. Ing. Giuseppe Carbone, Professore Ordinario di Meccanica Applicata alle Macchine,

Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del Politecnico di Bari;

Dottoressa Tiziana Ranieri, Direttore Commerciale Dedalus Heathcare Systems Group – 1°

operatore in Europa nei sistemi informativi diagnostici ospedalieri ed uno dei maggiori player

internazionali nell’ICT sanitario;

Michele Cataldi, presidente di Sanità Futura, associazione delle strutture sanitarie e dei pazienti,

titolare della Polimedica, poliambulatorio specialistico;

Dr. Ernesto Esposito, Dirigente generale del Dipartimento Salute della Regione Basilicata,

epidemiologo e capo della Task Force per l’emergenza Coronavirus in Basilicata.

