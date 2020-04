Ennesima e nuova Sentenza decadenza Consigliere GENTILESCA Francesco

CONSIGLIERI COMUNALI DI RUOTI

INSIEME PER RUOTI

Ancora una volta, ed è la terza, il Tribunale Civile di Potenza ha dichiarato, con sentenza nr. 2411/2019 depositata in data 14 Aprile 2020, la ennesima decadenza dalla carica di Consigliere comunale di Ruoti di GENTILESCA Franco.

È la terza volta che accade ed è ormai dal 12 Dicembre del 2019 (prima sentenza del Tribunale seguita da quella del Consiglio Stato in data 26 Marzo 2020) che l’amministrazione comunale vive in una condizione di precarietà assoluta e di evidente difficoltà gestionale.

Si prenda atto definitivamente che il tempo è scaduto e che in questo momento di crisi l’unica soluzione allo stallo ed alla improvvisazione amministrativa è le dimissioni immediate della Sindaca (che continua ad ignorare i pronunciamenti giudiziari) anche attraverso la presa d’atto della dichiarata decadenza del suo assessore.

La palese violazione istituzionale rappresenta un vulnus continuo che inficia tutti gli atti amministrativi tanto da costringerci a chiedere l’intervento urgente di S.E. Il Prefetto per il ripristino delle regole democratiche.

In allegato l’ordinanza di decadenza.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Angelo Salinardi

Angelo Faraone

Rosario De Carlo

Rocco Carlucci