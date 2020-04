Per i beneficiari della misura BUONI SPESA COVID-19 il termine ultimo per il ritiro è il seguente:

MARTEDI’ 21 APRILE 2020 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 12:00 PRESSO LO SPORTELLO SITO IN PIAZZA MUNICIPIO – PALAZZO DI CITTA’.

Il mancato ritiro nel termine ultimo indicato sarà considerato quale rinuncia all’istanza presentata per l’ottenimento dei buoni spesa.

Correlati