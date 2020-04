ALTAMURA (BA). UN GRANDE ESEMPIO DI SINERGIA TRA LE ISTITUZIONI AL SERVIZIO DEI CITTADINI. I CARABINIERI CONSEGNANO A DOMICILIO I TABLETS AGLI STUDENTI DEL “DE NORA – LORUSSO” DI ALTAMURA

Carabinieri e Istituto Superiore “DE NORA – LORUSSO” di Altamura uniti per garantire la fruizione della didattica a distanza da parte degli studenti attraverso la consegna dei tablets presso il loro domicilio. È questo l’accordo raggiunto tra l’istituto scolastico ed i Carabinieri di Altamura i quali, alla richiesta del dirigente scolastico di fornire supporto per poter garantire loro di esercitare il diritto allo studio, hanno prontamente aderito all’iniziativa prelevando gli strumenti informatici dalla sede scolastica e recapitandoli, nel più breve tempo possibile, agli studenti che ne hanno fatto richiesto. Si tratta di circa 100 device che, nelle prossime ore, saranno consegnati nei Comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Santeramo in Colle, Cassano delle Murge, Spinazzola, Toritto, Grumo Appula, Palo del Colle, Bitetto, Poggiorsini e Irsina. Gli strumenti saranno assegnati in comodato d’uso per tutta la durata dell’emergenza sanitaria in atto e restituiti solo al termine delle attività didattiche a distanza.

