MONDARORI TARANTO: 16 aprile ore 19 – Pagina Dispari Live- Luigi Baccaro

Giovedì 16 aprile il secondo appuntamento della rassegna 3.0 “Pagina Dispari-Live” organizzato della libreria Mondadori di Taranto via De Cesare. In diretta live alle ore 19.00 dalla pagina facebook della libreria, Serena Mellone – giornalista e conduttrice radiofonica – dialogherà con l’impreditore e networker Luigi Baccaro, autore del libro del libro “Network marketing. Il business vincente nell’era digitale”.

Network marketing. Il business vincente nell’era digitale: “”Il futuro non è ciò che immaginiamo ma ciò che noi stessi rendiamo possibile”. Sogno una vita equilibrata. Un lavoro che mi stimoli e regali soddisfazioni, una giusta retribuzione in cambio, la creazione di un progetto mio. Sogno il tempo libero che ciascuno merita, da trascorrere con i propri cari. I sogni, si sa, non sempre si avverano. Il libro che hai in mano nasce per raccontare come questo sogno sia potenzialmente realizzabile, qui e ora, da chiunque lo desideri e sia pronto a lavorare sodo. Il settore del Network Marketing, in continua espansione, offre opportunità lavorative inedite per chi è alla ricerca di un cambiamento nella propria vita, lontano dalle rigidità del mercato tradizionale. Dalle sue origini storiche alla dimensione online e sui social media, una trattazione lineare e intuitiva analizza questo settore poco conosciuto e dalle potenzialità eccezionali. Tutti dovrebbero raggiungere la libertà economica: realizzazione professionale e guadagni continuativi interessanti, accanto a tempo libero di qualità. Questo è un manuale pratico per il successo, corredato dalle parole di alcuni dei più importanti networker italiani. Mettendo a disposizione la propria esperienza, tratteggiano il loro percorso e le difficoltà superate, l’importanza della costruzione di network solidi e in crescita, svelano come si diventa leader. E allora fondamentale guardare al futuro: il Network Marketing conquista i social e cresce online, partecipa attivamente alla rivoluzione dell’era digitale.”.

Per accedere alla presentazione basterà mettere MI PIACE alla pagina facebook Mondadori Bookstore Taranto (via De Cesare) e seguire la diretta, prevista per le ore 19.00.

