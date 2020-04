LA MUSICA CONTEMPORANEA – Diretta WebTV Accademia Ducale

La musica contemporanea è il tema del prossimo appuntamento in diretta dalla WebTV dell’Accademia Ducale centro studi musicali che giovedì 16 aprile alle 19.00 ospiterà il M° Andrea Talmelli, compositore e presidente della SIMC – Società Italiana di Musica Contemporanea.

La diretta sarà trasmessa sulla pagina Facebook dell’Accademia Ducale centro studi musicali

https://www.facebook.com/AccademiaDucalePietragalla/ .

Nata da un’idea del M° Giuseppe D’Amico, direttore artistico dell’Accademia Ducale, la WebTV è parte di un progetto solidale più ampio “Diffondiamo la cultura #iorestoacasa” che l’Accademia Ducale propone per offrire un contributo concreto in questo particolare momento storico in cui ci viene chiesto di rimanere in casa per salvaguardare la nostra salute dal pericolo del coronavirus.

Il progetto prevede una serie di eventi in live streaming dalla WebTV dell’Accademia Ducale e la possibilità di accedere a contenuti tematici sulla piattaforma digitale dell’Accademia – lezioni concerto, eventi, approfondimenti tematici – disponibili gratuitamente a quanti forniranno il proprio indirizzo email con il quale si verrà invitati ad accedere alla piattaforma digitale, scrivendo a acc.ducale@gmail.com.

Per rivedere le puntate andate in onda sulla WebTV dell’Accademia Ducale, basta digitare sulla pagina del sito web dedicata https://ducaleacademy.it/iorestoacasa.html.

INFO E CONTATTI

Angela Vietri 347 185 6713

www.ducaleacademy.it

acc.ducale@gmail.com

FACEBOOK Accademia Ducale centro studi musicali

INSTAGRAM @accademiaducale