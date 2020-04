FASE DUE, CARELLA (FEMCA CISL): “AVANTI COSÌ SENZA ABBASSARE LA GUARDIA”

Potenza, 15 aprile 2020 – Il segretario generale della Femca Cisl Basilicata Francesco Carella ha dichiarato che “le aziende della chimica, del tessile e del comparto energia e petrolio stanno gestendo positivamente questo difficile momento facendo il massimo per la salute dei lavoratori” e ha rivolto un plauso a lavoratori, Rsu ed Rls “per il lavoro profuso in questo lungo mese”. Per Carella “ora non bisogna abbassare la guardia continuando a migliorare sempre di più, puntando sulla sicurezza dei lavoratori e sulla stretta collaborazione con i sindacati per far sì che questo sia un punto di partenza e non di arrivo. Abbiamo avuto la dimostrazione che con la collaborazione e le critiche costruttive si possono superare momenti difficilissimi come questi. Tutto ciò ha permesso di tutelare i lavorarori sia dal punto di vista della salute che da quello occupazionale in quanto, dove si è potuto, è stata utilizzata pochissima cassa integrazione. Adesso diventa fondamentale per ripartire il contributo della Regione Basilicata con azioni sulla sicurezza ma anche pretendendo dal governo nazionale le risorse necessarie per il rilancio dell’economia lucana”.

