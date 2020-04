Emergenza Coronavirus: salta la Fiera di San Giorgio

La notizia ufficializzata dal sindaco Alesio Valente

Annullata causa emergenza Coronavirus.

La notizia era nell’aria da tempo. Adesso arriva anche l’ufficializzazione: cancellata l’edizione annuale della Fiera regionale di San Giorgio. L’annuncio arriva dal sindaco Alesio Valente, che spiega come il protrarsi dell’emergenza sanitaria e dei correlati divieti renda impossibile consentire lo svolgimento dell’evento, uno dei principali appuntamenti fieristici pugliesi nel campo agricolo e zootecnico, lasciando poco margine anche all’ipotesi di un semplice differimento, magari all’autunno. «E’ oggettivamente difficile pensare che da qui a pochi mesi – sottolinea il primo cittadino gravinese – lo scenario possa mutare in maniera radicale e positiva. Abbiamo atteso per dare ufficialità questa scelta, confidando sul fatto che potessero maturare le condizioni almeno per un rinvio di qualche mese. Oggettivamente, però, per il protrarsi dell’emergenza, ad oggi non s’intravede neppure la possibilità di un differimento». Aggiunge Valente: «Sono addolorato e dispiaciuto, perché dal dopoguerra ad oggi la Fiera, una delle più antiche d’Europa, è stata sempre svolta. Anche quest’anno le procedure di gara per l’affidamento erano state regolarmente consumate, ma la pandemia ha cambiato ogni previsione, come del resto ha già stravolto la quotidianità e la vita di tutti noi».

Appuntamento, dunque, all’edizione 2021.