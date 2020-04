CSI: LE AZIENDE DELLA VAL BASENTO A SERVIZIO DEL POPOLO LUCANO!

La Gnosis Bioresearch con la collaborazione di Blue Cube Chemicals e Chimpex produrranno, a proprie cure e spese, sanificanti gel per le mani mettendoli a disposizione di tutti coloro impegnati in prima linea nell’emergenza Covid-19 in Basilicata.

A darne notizia è il Presidente del consorzio industriale di Matera Avv. Rocco Fuina (LEGA) che a tal proposito ha dichiarato: “sono orgoglioso che le aziende consorziate abbiano compiuto un gesto di così grande solidarietà a beneficio di tutta la comunità lucana”. “Ringrazio vivamente, ha aggiunto Fuina, gli amministratori delegati delle società produttrici per aver accolto il mio invito, indirizzato a tutte le aziende consorziate, a produrre ogni sforzo possibile per aiutare la comunità lucana ad affrontare questa grave emergenza epidemiologica del Covid-19”. Il sanificante gel sarà disponibile già nei prossimi giorni e verrà distribuito presso la val Basento a tutto il personale volontario autorizzato; la produzione supporterà tutti i 131 comuni della Basilicata.

CONSORZIO INDUSTRIALE MATERA