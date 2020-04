ALTAMURA – CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE SU BILANCIO

Il Consiglio comunale in sessione ordinaria di Bilancio, in più adunanze tematiche, è stato convocato nei giorni 24, 27, 28, 29 e 30 aprile alle 17:00.

Le riunioni si svolgeranno in modalità telematica mediante videoconferenza.

L’Ordine del Giorno è consultabile nella sezione Albo Pretorio Online sul sito web del Comune di Altamura.

C.S.76 15/04/2020

DISPOSTE ULTERIORI CHIUSURE

DI DOMENICA E NEI FESTIVI

Con l’ordinanza n. 22 del 14 aprile 2020 è disposta la chiusura di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale svolte in qualsiasi modalità (in sede fissa, su area pubblica, in forma itinerante) nelle seguenti giornate:

domenica 19 aprile

sabato 25 Aprile

domenica 26 aprile

venerdì 1 maggio

domenica 3 maggio

Resta consentito lo svolgimento delle attività solo attraverso la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Fino al 3 maggio sono sospese:

le attività di commercio su aree pubbliche presso i mercati rionali giornalieri ubicati nelle seguenti aree: via Rovereto, piazza Matteotti, via monte Pollino, via Parisi, via Marecchia, via Cimitero (mercato dei fiori).

le attività commerciali di vendita di cibi e bevande con apparecchi automatici self service h24 presenti sul territorio comunale

Resta chiuso il complesso cimiteriale.

C.S.75 15/04/2020

AGGIORNAMENTO DATI COVID-19

Ieri sono stati registrati 8 nuovi casi prevalentemente sviluppatisi in ambito familiare da casi precedenti.

In totale sono 59 le persone risultate positive al Covid-19 ad Altamura dall’inizio dell’epidemia fra cui 5 decedute e 6 guarite.

Attuali casi positivi 48.