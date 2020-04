Rinvio della manifestazione “XVIIª 500km della Basilicata” a data da destinarsi

“In questo momento di emergenza sanitaria tutti abbiamo il dovere di collaborare rispettando le disposizioni governative volte a garantire la sicurezza di ciascuno.

Da ben diciassette edizioni ormai il viaggio della 500km della Basilicata prosegue raccontando il territorio lucano in un clima di festa e amicizia che anno dopo anno si consolida. Il successo di questa manifestazione è frutto della costante sinergia con i nostri partner commerciali e le amministrazioni comunali interessate nei percorsi, ai quali rinnoviamo la nostra profonda gratitudine.

Tuttavia, viviamo giorni in cui la gioia e la voglia di proseguire nell’organizzazione della nostra “festa del motorismo storico e del territorio lucano” hanno lasciato il posto ad inquietudine e incertezze.

Pertanto con estremo dispiacere comunichiamo che in seguito alla grave emergenza sanitaria globale in corso, l’Historical Motoring Organization 678 Scuderia, ha deciso di rinviare la manifestazione “XVII 500km della Basilicata”, inizialmente programmata per il mese di giugno (19,20,21 giugno 2020) , a data da destinarsi.