Anche chi aiuta ha bisogno di aiuto!

Attivo lo sportello di ascolto telefonico della Croce Rossa Italiana.

La grandezza di un’associazione vecchia oltre 150 anni come Croce Rossa Italiana è anche quella di aver

costruito nel tempo le formule più adatte a fronteggiare tempestivamente ogni tipo di necessità

riguardanti salute, emergenza e sociale.

La Croce Rossa Italianaper aiutare le persone che si trovano in uno stato emotivo alterato durante e

dopo un’emergenza, ricorre alle Squadre di Supporto per l’Emergenza Psicosocialei cui servizi sono

destinati al personale CRI impegnato nei soccorsi, a tutti gli operatori sanitari ealla popolazione colpita.

Gli psicologi del Servizio Psicosociale offrono un sostegno fondamentaleper chi lavora ad alti livelli di

stress, con l’intento di lenire i traumi che le quotidiane attività di assistenza possono causare soprattutto

durante un’ emergenza.

Il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana di Basilicata,per fronteggiare l’emergenza COVID19 e

tutelare il benessere psicologico, in linea con le indicazioni fornite dal Comitato Nazionale, ha attivato

dal giorno 26 marzoil Se.P.e con esso lo sportello di ascolto telefonico.

Un team di psicologi formati in materia di psicologia dell’emergenza, coordinato dalla volontaria e

psicologa S.lla Colucci, è disponibile al numero 3492698684,7 giorni su 7, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle

16.00 alle 20.00. Il servizio sarà erogato a titolo gratuito.

I dati personali saranno tratti ai sensi del regolamento europeo 679/2016, quanto verrà detto rientra nel

segreto professionale e non potrà essere divulgato.

