SALUTIAMOLI ANCHE NOI! MESSAGGIO DI AUGURI E SPERANZA DAI LUCANI NEL MONDO

Il presidente della Crlm: “In questo giorno di Pasqua una nuova luce irradia i cuori degli uomini, facciamo sì che diventi luce che rischiari il nostro cammino”

In un video che annulla le distanze parole di speranza e di unità in questa Santa Pasqua da parte dei lucani nel mondo. Il presidente della Crlm, Carmine Cicala, stringe in un abbraccio affettuoso tutti i corregionali che vivono, studiano e lavorano all’estero. “In questo giorno di Pasqua una nuova luce irradia i cuori degli uomini, facciamo sì che diventi luce che rischiari il nostro cammino”.

